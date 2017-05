Candidatos à CNH poderão fazer prova em duas pistas em Goiânia

Os candidatos à Carteira Nacional de Habilitação de Goiânia contarão com duas opções de locais para realizar as provas de prática de direção veicular a partir da quarta-feira (3). O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) irá iniciar, em caráter experimental, a aplicação de testes práticos nas imediações do Parque Macambira, no Setor Faiçalville. A meta é implantar mais três pistas na capital, descentralizando o atendimento e aproximando os serviços dos cidadãos.

Inicialmente, a Pista do Macambira irá abrigar as provas práticas duas vezes na semana. Para isso, foi montada uma estrutura com tendas e banheiros químicos. O objetivo, segundo o Detran-GO, é oferecer as condições para que os candidatos possam simular o máximo de situações do dia a dia no trânsito.



Segundo o presidente do órgão, Manoel Xavier Ferreira Filho, o projeto experimental balizará a implantação de mais duas o três pistas em Goiânia. “Vamos oferecer condições para que os candidatos à CNH possam realizar a prova em sua região, facilitando o seu acesso ao serviço”, pondera. “Além de desafogar a quantidade de provas realizadas na pista sede, a Pista Macambira também irá impactar positivamente o trânsito nas imediações do Detran, que já se encontra saturado. Além da pista da sede, uma na região Noroeste e outra na Leste da capital”, complementa Manoel Xavier.