Candidato a concurso não consegue terminar exame e sai correndo com provas dos concorrentes

Um candidato do concurso da Polícia Militar e Bombeiros da Bahia saiu correndo do local de prova com folhas de respostas dos concorrentes no último domingo (6). O incidente ocorreu depois que Rudenilton Paixão não conseguiu terminar a redação. “Foi o desespero mesmo. Me deu a vontade correr, correr, correr. Mas minha intenção não era prejudicar ninguém, nenhum candidato”, contou ao G1.

Após pegar as provas dos outros candidatos, Rudenilton saiu correndo pelo corredor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), mas foi contido por policiais que estavam no local. Ele foi encaminhado a uma delegacia da região. Apesar de toda a confusão, a Polícia Militar informou que as folhas de respostas levadas pelo homem foram recuperadas intactas, o que não causou prejuízo para outros concorrentes.

Ao G1, Rudenilton, que é casado e tem duas filhas, contou que estudou durante um ano para o concurso e que está desempregado há três meses. Ele ainda disse que desde criança sonha em ser policial.

O psicólogo André Dória comentou com o G1 sobre o caso de Rudenilton, afirmando que situações de estresse podem levar uma pessoa a perder o controle. "Muitas vezes as pessoas reagem de forma singular ao estresse. Então, não dá para prever, não existe essa previsibilidade de que uma pessoa vai agir de forma violenta e a outra não", explicou.

Rudenilton foi desclassificado do concurso, mas disse que espera conseguir um emprego para ajudar no sustento da família.