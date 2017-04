Candidatas que se autointitularam afrodescendentes têm pedido negado em concurso

Após se autodeclararem afrodescendentes na inscrição de um concurso para Procurador Geral de Salvador, na Bahia, duas candidatas perderam o direito na Justiça de concorrerem no certame pelo sistema de cotas. A decisão foi dada nesta sexta-feira (28) pelo colegiado de desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA).

Com a mudança, Catarina Coelho Velloso e Maíra Mutti Araújo entram na disputa de ampla concorrência. A defesa das candidatas alega que o edital do certame previa que o único critério seria a autodeclaração. Ainda cabe recurso na Justiça para aceitação de Catarina e Maíra como se identificaram na inscrição.

A audiência que definiu o resultado foi acompanhada por militantes do movimento negro. Insatisfeitos com o caso e ressaltando o número de candidatos socialmente brancos que se autodeclaram negros em inscrições de certames, eles aplaudiram a decisão do colegiado do TJ-BA.