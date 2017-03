Candidata vendeu carro e estava negociando casa para comprar vaga no concurso para delegado em Goiás

Depois que cinco pessoas foram presas no final da tarde desse domingo (12) suspeitas de fraudar o concurso público para delegado substituto em Goiás, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Decarp), informou que os candidatos pagavam entre R$ 120 mil a R$ 395 mil por uma vaga.

O ex-vereador de Palmeiras e filho do procurador da Justiça Nilo Mendes Guimarães, Magno Marra Mendes, o ex-assessor do deputado federal, Jovair Arantes, e médico Antônio Carlos da Silva Francisco, Armando Colodeto Júnior, Suzane Fonseca dos Santos e Fábio Alves de Oliveira foram presos suspeitos de fraudar o concurso.

De acordo com secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), Ricardo Balestreri, o delegado geral da Polícia Civil, Álvaro Cássio e os delegados responsáveis pelo caso, André Bottesini e Rômulo Figueiredo, os agenciadores atuavam na porta de cursinhos preparatórios em uma cidade-satélite do Distrito Federal. Em Goiânia, outro agia dentro do seu próprio círculo social. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados para não atrapalhar as investigações.



Quatro são candidatos que passaram na primeira fase do processo e confessaram o crime e indicaram os agenciadores. A investigação teve início após recebimento de e-mail denunciando a fraude.

Segundo os responsáveis pelo caso, os delegados André Bottesini e Rômulo Figueiredo, os candidatos são de famílias ligadas à Justiça, conhecidas e influentes em Goiânia, e tinham a certeza de que ingressariam na carreira de delegado via fraude.

De acordo com a polícia, um dos agenciadores, dois intermediários e um candidato que não foi fazer a prova ainda devem ser presos.

Para conseguir uma das vagas, uma candidata chegou a vender um carro e estava negociando uma casa para pagar a quadrilha. Um outro candidato, que é contador, sequer tinha a formação exigida no edital do concurso.

O grupo deve responder pelos crimes de falsidade material e ideológica, formação de quadrilha e fraude em concurso público. A polícia acredita, ainda, na possibilidade da participação de outras pessoas, além das que já foram presas e identificadas.

De acordo com o delegado, não foi possível apurar a participação de servidores da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), nem do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) na fraude.

A Segplan decidiu suspender o certame por prazo indeterminado, até que se conclua o processo de investigação.