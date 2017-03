Candidata conta como funcionava esquema para comprar vaga no concurso para delegado em Goiás; ouça

Um áudio conseguido pela equipe do POPULAR mostra uma das cinco pessoas presas pela Polícia Civil no domingo (12) e suspeitas de fraudarem o concurso de delegado substituto confessando o crime e contando como funcionava o esquema de corrupção no certame. No áudio, a estudante Suzane Fonseca dos Santos dá detalhes da negociação e da forma de pagamento.

Ouça o áudio:

Em um trecho, Suzane afirma que pagou 20 mil reais de entrada mais o valor de 10 salários para ser aprovada na primeira fase do concurso. A mulher afirma que na primeira prova do processo de seleção ela deixou o conteúdo que não sabia em branco e que o grupo se encarregou de a garantir na segunda fase.

Questionada sobre como era feita a fraude no concurso, Suzane contou que a quadrilha não fazia uso de ponto eletrônico e que o sistema seria burlado por alguém de dentro. Ela também disse que foi introduzida no esquema por meio de dois rapazes que estavam em um cursinho preparatório, em Taguatinga, no DF.

Além dela, foram pressos pela Operação Porta Fechada, deflagrada pelos delegados da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), o médico Antônio Carlos da Silva Francisco, o bacharel em Direito e ex-vereador de Palmeiras de Goiás, Magno Marra Mendes, o contador Fábio Alves de Oliveira, o servidor público e bacharel em Direito, Armando Colodeto Júnior.

Os cinco suspeitos foram liberados da prisão pelo juiz da 7ª Vara Criminal de Goiânia, Oscar de Oliveira Sá Neto. O magistrado expressou o entendimento de que não houve elementos suficientes capazes de justificar a prisão em flagrante, tampouco os crimes imputados de organização criminosa e fraude de certame.

Todos os candidatos presos foram bem classificados na primeira fase do concurso. Todos, entre os quinze primeiros colocados, com notas entre 88,25 e 95,00. Segundo a investigação, eles teriam pagado entre R$ 120 mil e R$ 395 pela vaga, dando em troca até imóveis e carros.

Em razão das investigações a respeito da fraude no concurso para delegado de Polícia substituto, a Polícia Civil (PC) e a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan) decidiram, na tarde desta segunda-feira (13), suspender o processo seletivo temporariamente.

De acordo com o delegado geral da PC Álvaro Cássio dos Santos as próximas fases do concurso "estão suspensas até deliberações da Segplan". A possível anulação depende desses pareceres. Caso venha a ser cancelado, os inscritos receberão o dinheiro da matrícula de volta.

Confira a transcrição do áudio:

Emprestado (ininteligível) meu carro, tudo que eu tinha de economia, tudo perdido...

Entrevistador: Tudo tá na mão deles?

(ininteligível)

Entrevistador: Você transformou em dinheiro, você vendeu o carro e transformou...

Vendi o carro, transferi, aí guardei alguns comprovantes...

Entrevistador: Certo.

Tava tudo lá em Brasília, né... mas eu não queria... minha mãe tá assim, não queria colocar minha mãe nisso...

Entrevistador: Mas sua mãe sabe mais ou menos do que tá acontecendo.

Não, eu falei pra ela (ininteligível) mas ela não sabe não...

Entrevistador: Olha, assim, por que na verdade, a gente quer descobrir...

O que que eles queriam? O eles queriam a casa da minha mãe, eu tava tentando enrolar pra ver se dava certo. Eu não queria dar a casa da minha mãe. Então o que que eu fiz, eu fiz um empréstimo, entendeu? Penhorando a casa, pra minha mão não ficar sem casa.

Entrevistador: Tá, deixa eu te perguntar ,qual foi o valor que eles cobraram de você?

Eles me cobraram 20 mil de entrada mais 300 (ininteligível) o valor de 10 salários no primeira (fase) e dez salários no segunda. Só que eu paguei tudo ainda. Eu paguei uns 5 mil e pouco pra eles.

Entrevistador: Mas na primeira fase, o que que eles falaram, era o esquema da maleta (?) em branco?

Não, pediram pra marcar algumas.

Entrevistador: Mas o que você não tinha certeza você não marcava, as que você não tinha você deixava, não era isso?

Aham..

Entrevistador: E na segunda fase, como é que era?

Na segunda fase eu não sabia nada, era pra fazer o que sabia também.

Entrevistador: Pra fazer o que sabia e deixar em branco...

É, só as que eu não tinha, tava nervosa..

Entrevistador: (ininteligível) Também fazia a prova né?

Na verdade, eu trouxe a minha prova pra eu conferir quando eu chegasse em casa... mas eles nunca me pediram a minha prova não.. eles tinham os meus dados

Entrevistador: Tinha tudo, né?

Uhum...

Entrevistador: E eles falaram que esse sistema de fraude era com alguém lá dentro da...

Eles não falaram...

Entrevistador: Não falavam... eles não te passaram nenhum ponto eletrônico não, né?

Não, nada de ponto, essas coisa, tenho nada não...

Entrevistador: Você conheceu ele através de quem?

É... eu conheci lá em Taguatinga, no DF, tinham dois rapazes oferendo...

Entrevistador: Oferendo? Pois é, além de você, quem mais fez?

Não sei (ininteligível) por que a maioria das pessoas não tinha dinheiro... entendeu? Não sei quem fez de verdade porque eles não fecham isso na frente...