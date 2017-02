Candidata a vereadora devolve produtos furtados após flagra

A candidata a vereadora nas eleições de 2016 em Cachoeiro de Itapemirim (ES), Marcela Ranocchia (PSDB), 23 anos, devolveu os óculos, sapatos, acessórios, mochilas, bolsas, roupas íntimas e uma panela de pressão, que foram saqueados de uma loja na última segunda-feira (6).

Segundo a Polícia Civil, Marcela procurou a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), foi ouvida e liberada após a devolução.

A PC informou que quem fizer as entregas, de forma voluntária, não serão autuadas em flagrante já que estão colaborando, mas irão responder em liberdade. Essas pessoas podem ligar para a Depatri no telefone 028 3155-5323 ou podem comparecer na delegacia. Cerca de 80 pessoas já foram identificadas e quem não entregar os produtos, serão presos em flagrante e responderão por receptação, furto qualificado e associação criminosa.

Em nota, o PSDB afirma que as medidas cabíveis para a verificação e punição pelo partido já estão sendo adotadas, inclusive com a instauração de processo disciplinar no Conselho de Ética e Disciplina. Confirmado o fato, após a garantia da ampla defesa e do contraditório, será expulsa.

O PSDB Cachoeiro garantiu ainda que repudia veementemente qualquer ato de vandalismo ou de ação criminosa perpetrado por qualquer pessoa, ao mesmo tempo em que afirma que a conduta de um de seus membros não se assemelha aos dos demais participantes da sigla.

O presidente municipal do PSDB, Cícero Moura, informou também que o partido está tentando contato com Marcela desde que recebeu informações sobre as imagens.