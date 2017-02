Campanha vacina estudantes da UFG até sexta-feira

A Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia promovem até sexta-feira (24), uma campanha de vacinação para os novos alunos que irão ingressar na instituição. A gerência de Imunização da SMS disponibilizou cerca 6.300 doses de vacinas de Hepatite B, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e dupla adulto (difteria e tétano) para a ação.

A vacinação está disponível durante o período de matrícula presencial da UFG, no Centro de Aulas D, Setor Leste Universitário. É necessário que os estudantes levem seus cartões de vacina. A atividade está na terceira edição e é coordenada pelo professor da Faculdade de Enfermagem da UFG, Marcos André de Matos.

Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde, Robson Azevedo, a campanha tem o objetivo de aumentar a imunização de estudantes que ainda não possuem o quadro vacinal completo. 'Além disso, elas podem ser úteis principalmente para alunos de cursos que tem contato com agentes causadores dessas doenças', acrescentou.

Os alunos e enfermeiros que vão realizar a vacinação fazem parte do Núcleo de Estudos em Epidemiologia e Cuidados em Agravos Infecciosos, com ênfase em Hepatites Virais (Necaih). Além da imunização, a equipe do Necaih irá analisar e orientar sobre as vacinas atrasadas e promoverão também o momento “conversando sobre sexo”.

A equipe foi capacitada pela SMS que orientou sobre as vias de administração das vacinas, as contraindicações, conservação das doses, entre outras.

As informações são da Prefeitura de Goiânia