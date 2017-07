Campanha busca ajudar cachorro a voltar andar

Baruk tem a cara de sapeca e muito amor no seu coração canino. Doador de medula e sangue para outros animais, o cachorro da raça bernese, precisa de ajuda para realizar uma cirurgia o quanto antes. Para levantar a quantia necessária, R$ 8 mil responsáveis contam com doações e também a venda de produtos.

O animal, que morava em uma fazenda em Minas Gerais, perdeu os donos em um acidente de carro. Ao ficar sozinho, foi resgatado e levado para São Paulo. Mas depois, foi trazido para Goiânia, onde foi adotado pelas irmãs, a fotógrafa Aline Silva Caetano e a auxiliar veterinária Waleria Caetano.

Nos últimos meses, as irmãs perceberam que o Baruk, o cachorro ativo e que gosta muito de correr, diminuiu o ritmo das brincadeiras. Uma das suas preferidas, virar de barriga para cima e espernear, já não estava tão constante. “Em abril ele ficou ainda mais quietinho. Em maio, ao ser levado ao médico, o primeiro diagnóstico foi displasia”, explica Aline.

Baruk iniciou um tratamento e em busca de alguma alternativa em que não precisasse tomar tantos remédios foi levado para Brasília. Entretanto, a resposta não foi a esperada. “Foram feitos outros exames e foram descobertas as duas hérnias de disco, uma com 50% e a outra com 80%. O médico disse que se chegar a 100% ele ficará sem andar e com incontinência urinária e fecal”, relata a fotógrafa. O animal já enfrenta dificuldades e não aguenta ficar em pé por muito tempo, se cansa e passa maior parte do tempo deitado.

A alternativa então é a cirurgia e os custos dessa intervenção, com todos os procedimentos necessários, foram apontados em R$ 8 mil. Sem aporte financeiro para arcar com o tratamento, Aline e Waleria então estão com páginas em redes sociais e contas bancárias disponíveis para receber as doações. Além disso, na tarde deste domingo (30), a partir das 16h, venderão produtos, como copos e almofadas, no Parque Flamboyant, em Goiânia. Na manhã desse sábado (29), estiveram presente no Parque Vaca Brava. “Muita gente ajudou, foi muito bacana”, avalia Aline.

Para acompanhar a luta de Baruk e ajuda-lo, acesse a página do Facebook ou do Instagram.

As doações podem ser feitas nas seguintes contas:

Banco Itaú (cód. 341)

Agência 4422

Conta Corrente 09413-8 em nome de Aline da Silva - CPF: 00.011.760.133

Caixa Econômica

Agência 4699 - operação 013

Conta 132319 Waleria Caetano - CPF: 01.250.363.101