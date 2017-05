Caminhonete furtada é apreendida na BR-060 antes de ser trocada por drogas no Paraguai

Uma caminhonete Toyota Hilux furtada na noite de segunda-feira (1), em Águas Lindas de Goiás, foi encontrada na madrugada desta terça-feira (2), na BR-060, em Jataí, com dois rapazes, de 20 e 24 anos, que foram presos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante ronda pela rodovia, a polícia deu ordem de parada para o condutor do veículo, que desobedeceu e fugiu. Depois de 4 km, a caminhonete foi abordada e o motorista não estava com os documentos do carro e nem o dele. A PRF constatou que o veículo tinha sido furtado e dentro da caminhonete ainda foram encontrados celulares e cartões de credito de quatro pessoas diferentes.

De acordo com a polícia, os suspeitos deram informações diferentes sobre o carro, sendo que um deles afirmou que o automóvel seria entregue no Paraguai, provavelmente, para ser trocado por drogas.

Logo depois, a PRF descobriu que o dono do veículo foi rendido por quatro homens armados durante um assalto, por volta das 19h de ontem, e foi levado para um cativeiro na periferia da cidade, agredido e liberado por volta das 5h de hoje. O caso foi encaminhado para a Central de Flagrantes local.