Caminhonete foi usada na fuga dos criminosos, acredita delegado

Há uma delegacia em Abadia de Goiás, mas ela está sob a responsabilidade do município vizinho, Guapó, distante a 16 quilômetros. O delegado responsável pelo caso, Arthur Curado Fleury, passou o dia de ontem em busca das vítimas do arrastão. No entanto, o feriado de aniversário da cidade dificultou as investigações.“A investigação está em estado embrionário. Tentamo...