Caminhoneiros protestam contra aumento de impostos na BR-364, em Jataí

Atualizada às 16:23

Um grupo de caminhoneiros se reuniu para protestar na tarde desta terça-feira (1), no KM-196 da BR-364, em Jataí, no Sudoeste do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois sentidos foram usados para a manifestação, mas não houve interdição.

Outro grupo também se reuniu em frente ao Posto Aparecidão na BR-153, em Aparecida de Goiânia.

Os caminhoneiros são contra as últimas medidas de aumento de impostos do Governo Federal. Conforme a categoria, os aumentos em impostos refletiram nos preços dos combustíveis e na remuneração, já que afetou o valor do frete e aumentou custos adicionais.

Eles protestam também contra medidas de cortes de gastos, que já refletem no trabalho da PRF, e se queixam que as rodovias podem ficar mais suscetíveis a assaltos e acidentes.

MANIFESTAÇÃO DOS CAMINHONEIROS INICIA EM JATAÍ inicia na BR-364, Km 196 no perímetro urbano de Jataí. Não há interdição, mas trânsito lento. pic.twitter.com/iwcuBrpuf9 — PRF GOIÁS (@PRFGOIAS) August 1, 2017