Caminhoneiro viaja por 21 horas sem parar e é preso com rebite na BR-153

Um caminhoneiro de 33 anos foi preso na noite de terça-feira (24), com substâncias de uso proibido no km 67 da BR-153, em Porangatu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a fiscalização de rotina, os policiais abordaram o motorista, que esboçou bastante nervosismo e olhos avermelhados durante a conversa. Ao ser indagado sobre o uso do chamado "rebite", ele confirmou. Disse aos policiais que teria comprado, no Posto Recreito, em Porangatu, uma cartela de substância chamada Nobésio, por R$ 25,00. Trata-se de forte anfetamina que altera o funcionamento do sistema nervoso central, causando agitação e perda do sono.

O condutor disse ainda aos policiais que iniciou sua viagem em São Miguel Arcanjo (SP), por volta de 00h30 de ontem e que estaria conduzindo o caminhão desde então até aquele momento da abordagem policial, o que totalizaria 21h de condução do veículo. Disse também que dirigiria o veículo até Belém do Pará sem dormir. O trecho é de 3.200 km e totalizaria 52h sem descanso.

Diante dos fatos foram tomadas as previdências legais e lavrado termo circunstanciado de ocorrência pelo art. 28 da Lei de Drogas. A substância foi recolhida.