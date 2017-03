Caminhoneiro embriagado é flagrado dirigindo na BR-153, em Hidrolândia

Um caminhoneiro foi flagrado dirigindo embriagado na BR-153, em Hidrolândia, na região Metropolitana de Goiânia, na manhã desta segunda-feira (13). Motorista transportava 20 toneladas de ferragens para construção que seriam distribuídas em Caldas Novas e Itumbiara.

O caminhoneiro foi parado em uma fiscalização de rotina. Enquanto conversava com o condutor sobre a carga e analisava a documentação, o agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sentiu forte odor etílico e suspeitou que ele houvesse ingerido bebida alcoólica. Ao ser convidado para fazer o teste do “bafômetro” o caminhoneiro recusou e confessou que havia passado a noite bebendo.

Ele foi impedido de continuar a viagem e a empresa deverá enviar outro condutor, devidamente habilitado e em condições de dirigir o caminhão. O motorista foi autuado em quase R$ 3 mil por dirigir sob efeito de álcool. Além disso, os policiais constataram diversas irregularidades no veículo como pneus em maus estado de conservação, para-choques e faixas refletivas em desacordo com a legislação e disco do tacógrafo irregular, totalizando cinco autuações.