Caminhoneiro é preso na BR-060 após ingerir três copos de cachaça, diz PRF

Um motorista de caminhão, de 53 anos, que dirigia seu veículo embriagado, foi preso na tarde de domingo (20), na BR-060, em Rio Verde.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe recebeu denúncia de que uma carreta bitrem ziguezaqueava na rodovia. Logo depois, os policiais encontraram o veículo já parado por populares.

Segundo a PRF, o condutor estava bastante alterado e com forte odor etílico. Ele foi submetido ao teste de etilômetro e foi reprovado com teor de 1,08 mg/l. O homem, que saiu de Primavera do Leste (MT) com destino a Uberaba (MG), carregado com cerca de 60 toneladas de milho, informou a polícia que ingeriu três copos de cachaça.

Cerca de 1h30 após ser submetido ao teste de alcoolemia, ele fez o reteste e o aparelho acusou teor alcoólico de 0,88 mg/l, valor ainda considerado bastante elevado.

O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes local.