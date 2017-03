Caminhoneiro é agredido e tem carga roubada na GO-020

Um caminhoneiro foi agredido e vítima de roubo, na madrugada desta terça-feira (21), na GO-020, em Bela Vista de Goiás.

Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 2h, o homem foi abordado na rodovia por três pessoas em um carro, que obrigaram ele a cobrir o rosto com capuz e levaram o veículo com 15 mil litros de leite até um galpão. No local, a vítima informou que havia mais duas pessoas.

O caminhoneiro teve que ajudar a descarregar os produtos e foi violentamente agredido. Uma hora depois, a vítima foi abandonada na Rua 51, no Condomínio das Esmeraldas, na capital. Ele conseguiu pedir socorro pelo telefone de emergência da PM, que foi até o local e acionou o Corpo de Bombeiros.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa). De acordo com a unidade de saúde, o homem chegou ao hospital com queixa de dor abdominal e com escoriações no rosto. O paciente foi avaliado, passou por exames, recebeu medicação para dor e está sendo acompanhado pela equipe multidisciplinar do Huapa. Aina não há previsão de alta.