Caminhada pela Paz reúne 300 pessoas em Goiânia

Cerca de 300 pessoas participaram da “Caminhada Pela Paz” na manhã de hoje (21), no Parque Vaca Brava. O evento, organizado pela TV Anhanguera em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) chama a atenção para a necessidade de conscientização dos condutores para respeito às leis de trânsito a fim de reduzir o número de vítimas em acidentes. A programação faz parte do “Maio Amarelo”, realizado no mundo todo.

No encontro dessa manhã, os participantes puderam aferir a pressão arterial e conversar com médicos sobre os riscos de dirigir sem o controle adequado da hipertensão. As crianças que foram puderam acompanhar a caminhada ou brincar no espaço organizado exclusivamente para elas, com brinquedos e pipoca. Até os pets tiveram atenção especial com um espaço exclusivo.

Presidente do Detran, Manoel Xavier destacou que esse tipo de evento é importante para chamar a atenção da população. “Ainda temos dados que preocupam e reduzir esses números é dever de todos. A parte do poder público, que é oferecer boas vias e sinalização adequada, deve ser feita, mas o cidadão também precisa ser mais tolerante e respeitar as leis. Assim, todos ganham.”