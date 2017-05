'Caminhada pela Paz' alerta para a mudança de comportamento na mobilidade urbana em Goiânia

Mais de mil pessoas são esperadas na "Caminhada pela Paz", que acontece neste domingo (21), em Goiânia. O objetivo do evento, promovido pela TV Anhanguera em parceria com o Detran-GO, é despertar na população goiana o alerta para a necessidade de mudar o comportamento no processo da mobilidade urbana, que faz parte da vida de todos os seres humanos, seja como motorista, motociclista, pedestre ou usuário do transporte coletivo.

Além da marcha em prol da conscientização por atitudes mais prudentes no tráfego das ruas, a "Caminhada pela Paz" oferecerá orientações, informações e serviços – como aferição de pressão, teste de acuidade visual, espaço kids, pit stop pet e outros - aos participantes que chegarão a uma arena montada no Parque Vaca Brava.

Números

Apesar dos avanços, Goiás é um dos estados brasileiros que mais reduziram o número de mortos no trânsito entre 2014 e 2015. Estima-se que a imprudência e a imperícia tenham feito quase duas mil vítimas fatais. O índice saiu de 32,5 mortos por 100 mil habitantes em 2014 para 27,7 mortos a cada 100 mil habitantes no levantamento de 2015.

Para combater esses índices e desenvolver uma cultura mais consciente, surgiu um movimento mundial chamado “Maio Amarelo”, criado pela Organização das Nações Unidas com o propósito de mobilizar a sociedade para efetivamente debater o tema trânsito e estimular a conscientização da população para os altos índices de acidentes.

Inscrições

As inscrições poderão ser efetuadas de 15 a 19 de maio, das 8h às 18h no Grupo Jaime Câmara, por meio da troca de 1kg de alimentos não-perecíveis que serão posteriormente doados a vítimas de acidentes de trânsito, como ação integrante da campanha Maio Amarelo.

Serviço:

Data: 21 de maio

Horário: Largada às 08h

Local: Parque Vaca Brava

Confira abaixo o percurso da Caminhada pela paz: