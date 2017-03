Caminhão tomba, interdita parcialmente a BR-153 e causa congestionamento

Um caminhão que tombou no KM-506 da BR-153, em Aparecida de Goiânia causando a interdição total da pista sentido capital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os motoristas que seguem sentido Aparecida de Goiânia, vão encontrar a pista parcialmente interditada, por conta de um poste de energia que caiu na rodovia por conta do tombamento do veículo.

A Companhia Energética de Goiás (Celg) foi acionada no local.

Ainda não há previsão de quando a BR será totalmente liberada. Apesar do incidente, não houve feridos.