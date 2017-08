Caminhão pega fogo na BR-050, em Campo Alegre de Goiás

Um caminhão Mercedes Benz modelo L2013 pegou fogo por volta das 19h50 de segunda-feira (28), no km 226,5 da BR-050, em Campo Alegre de Goiás.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando a equipe chegou ao local, o veículo estava no acostamento, praticamente já consumido pelas chamas. O trânsito ficou interditado em ambos os sentidos, por quase 2 km, pelo risco de explosão, já que tinha um botijão de gás na cozinha do motorista de 60 anos, proprietário do caminhão.

Para a polícia, o condutor contou que quando percebeu que o veículo estava pegando fogo, parou no acostamento e tentou apagar o incêndio com o extintor do caminhão mas não conseguiu.

O veículo estava carregado com tubos e cabos de aços, além de sementes para pastagens, e toda a mercadoria transportada foi danificada pelas chamas.

Com o fogo no caminhão, a vegetação a margem da rodovia também se incendiou. As equipes da concessionária MGO Rodovias gastaram quase 75 mil litros de água para apagar o incêndio no veículo e na vegetação. Ninguém se feriu neste acidente.