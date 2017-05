Caminhão desgovernado bate em quatro veículos, atinge e destrói padaria, em Ipameri

Um caminhão desgovernado se chocou com quatro veículos e ainda atingiu a entrada de uma padaria da Avenida Branca de Aguiar Machado, no Centro de Ipameri, no Sudeste de Goiás, a cerca de 200 quilômetros de Goiânia. O caso ocorreu por volta das 12h30 desta terça-feira (9). Por consequência, a GO-213, saída para Caldas Novas, está interditada. A carga está espalhada pela pista e ainda não há previsão de quando a rodovia será liberada.

Informações preliminares dão conta que a carreta, carregada com soja, apresentou falhas no freio. O motorista perdeu o controle do veículo, bateu em carros estacionados, orelhões, invadiu e destruiu uma padaria. Apesar do incidente ninguém ficou ferido.

O empresário Vinícius Borges, de 28 anos, presenciou o acidente. Ele mora de frente para a padaria atingida e relatou à reportagem que o condutor vinha buzinando, gritando e sinalizando que estava sem freios para que os demais condutores saíssem da frente. A carreta percorreu cerca de um quilômetro nessas condições.

Segundo a testemunha, o motorista e o dono do caminhão, que se acidentaram, não tiveram lesões graves e na padaria, naquele instante, apenas uma atendente estava no interior do estabelecimento e também não se feriu. “Mas foi sorte. Porque ali é um ponto de ônibus e tinha uma fila de pessoas aguardado por volta do meio-dia. Minutos depois que eles embarcaram aconteceu o acidente”, destacou.

Esse episódio, conforme o relato do empresário, é o segundo caso de carreta desgovernada no mesmo ponto em cerca de cinco anos. “Temos pedido para o governo estadual construir um anel viário para que os caminhões passem por fora da cidade, para evitar esse fluxo no Centro que tem se mostrado perigoso. Da outra vez tivemos uma vítima e, dessa vez, graças a Deus não”, lembrou.