Caminhão conduzido por jovem inabilitado bate em carro e mata passageiro na BR-153

Um caminhão carregado com cerca de oito mil litros de leite, pilotado por um rapaz de 20 anos e inabilitado, saiu da pista da BR-153, em Professor Jamil, atravessou o canteiro central, bateu em um carro, tombou na pista contrária e ainda matou um passageiro de 25 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na noite de domingo (13), no km 581, quando a carreta seguia no sentido Professor Jamil - Morrinhos. Dentro do caminhão, também estava um menino de 11 anos que foi lançado para fora do veículo e sofreu fraturas nas pernas.

Segundo a PRF, o motorista do veículo atingido saiu ileso e o condutor do caminhão foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Professor Jamil.