Caminhão colide com trem e espalha soja em ferrovia em Ipameri; veja vídeo

Um trecho de uma ferrovia em Ipameri, a 180 quilômetros de Goiânia, está interditado, na manhã deste domingo (26), depois de um caminhão carreta colidir com um trem no local. O acidente ocorreu, sob forte chuva, por volta das 11 horas deste sábado (25), em uma região residencial e mal sinalizada. A cabine pegou fogo depois.Não houve feridos.

Carregado com 32 mil quilogramas de soja e com placa de Santa Cruz do Sul (RS), o caminhão havia saído da cidade de Piracanjuba e iria para Ipameri, distantes 130 quilômetros uma da outra. O veículo iria atravessar a rodovia e bateu de lado no trem, que, segundo moradores da região, só buzinou após a colisão.

A informação também é confirmada pelo proprietário do veículo, Rodrigo André Beckenkamp. Ele seguia em comboio, dirigindo outra carreta, e diz que o seu colega motorista teve apenas escoriações. A única placa de alerta de cruzamento, para o maquinista, está com as letras apagadas. Só sobrou o ferro fincado ao chão.

Além disso, no outro sentido, duas placas de sinalização vertical estão a cerca de apenas dez metros da ferrovia, alertando os motoristas de veículos para o risco no trecho. Segundo Beckenkamp, chovia muito no momento do acidente, o que, acrescenta, "dificultou ainda mais ouvir o barulho do trem, apesar de o maquinista não ter buzinado também antes do cruzamento". A reportagem não localizou o maquinista. O trem parou após o acidente, mas, depois, seguiu o percurso.

Suspeita de incêndio criminoso

O professor universitário Fredd Schulz, que passa o feriado prolongado de carnaval na casa de familiares, próxima à ferrovia, diz que ouviu o barulho da colisão. "O trem deu a pancada e já jogou o caminhão para fora do trilho". Ele conta que, por volta das 5 horas da manhã, viu a cabine do caminhão tomada por fogo e, imediatamente, ligou para o Corpo de Bombeiros. "A equipe dos Bombeiros demorou a chegar porque disse que estava atendendo a outra ocorrência no outro lado da cidade", emenda ele, que gravou vídeo do incêndio (veja abaixo).

Alguns moradores acreditam que outras pessoas podem ter colocado fogo no caminhão, após a chuva. "É estranho imaginar que o acidente ocorreu ontem à noite e só hoje cedo veio pegar fogo", suspeita Schulz.

O proprietário do veículo, que teve de dormir um pouco na outra carreta por causa do cansaço, reclama do descaso. "Já liguei para a Polícia Civil e para o Corpo de Bombeiros para fazerem perícia, mas um fica jogando para o outro. Ninguém veio aqui fazer nada. Só a Polícia Militar registrou a ocorrência", completa ele.

O POPULAR não localizou os responsáveis pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Civil na cidade.

O professor universitário Fredd Schulz gravou vídeos do incêndio. Confira abaixo: