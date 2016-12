Caminhão carregado de areia tomba e faixa da BR-153 é interditada

Um caminhão carregado de areia tombou na manhã desta quinta-feira (29), no km 561 da BR-153, em Professor Jamil e deixou a rodovia parcialmente interditada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de 59 disse que após uma descida, ele se deparou com outro veículo pesado que estava na faixa da direita e em baixa velocidade. Para não colidir com o veículo, ele desviou para a direita e o autocarga acabou tombando do lado esquerdo da via.

Atrás do caminhão, seguia um VW Gol, conduzido por uma senhora que também acabou batendo veículo tombado. A mulher não ficou ferida.

O motorista do autocarga foi submetido ao teste de etilômetro e não estava alcoolizado. Ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

A concessionária informa que a carreta foi destombada e removida. A faixa 1 está bloqueada em razão do derramamento de areia que está sendo retirado.