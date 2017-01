Caminhão carregado com milho tomba e carga é saqueada por populares em Goiânia

Moradores e motoristas saqueiam o caminhão carregado com milho verde que tombou na tarde desta quinta-feira (19), no KM-497, na BR-153, próximo a Avenida Anhanguera, no sentido Hidrolândia, em Goiânia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi solicitado apoio policial para evitar que os populares levassem toda carga que estava espalhada pela pista.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o local está isolado para remover o caminhão e o trânsito é lento no trecho.

A PRF pede que os motoristas evitem a via.