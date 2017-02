Caminhão carregado com bebidas tomba na BR-060

Um caminhão carregado com bebidas tombou na BR-60, na manhã desta terça-feira (28), entre Abadiânia e Anápolis, na região central de Goiás. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local para impedir que a carga seja saqueada e o controle do trânsito seja efetivo.

De acordo com a PRF, o motorista do caminhão informou que o acidente aconteceu depois que o veículo pendeu para fora da pista e ele tentou retornar. Como o peso da carga era grande, o caminhão foi ao chão.

Ninguém ficou ferido.