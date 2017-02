Caminhão biblioteca visita escolas municipais de Goiânia

O Projeto Bibliosesc dá início a partir desta semana ao cronograma de visitas do primeiro semestre de 2017. Nesta terça-feira (7), até às 16h, o caminhão com obras literárias estará na Escola Municipal Jalles Machado de Siqueira, no Jardim Bela Vista. A ação do Sesc, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), leva às escolas de cinco bairros livros para consultas e empréstimos gratuitamente.

A ação visa estimular o prazer pela leitura, o pensamento crítico e a criatividade, além de diminuir a distância entre o leitor e o livro. O caminhão biblioteca, equipado com estantes, possui em seu acervo obras de literatura, jornais e gibis. Troca de livros e atividades dentro das escolas também estão entre a programação do projeto que atende atualmente seis escolas da capital.

Segue cronograma:

06/02 – EM Abrão Rassi (Vila Canaã)

07/02- EM Jalles Machado de Siqueira (Jardim Bela Vista)

08/02 – EM Bernardo Élis (Bairro São Carlos)

09/02 – EM Renascer (Real Conquista)

10/02 – EMTI Frei Demétrio Zanqueta (Setor Pedro Ludovico)

Serviço

Contato: 3524-5054

As informações são da Prefeitura de Goiânia