Caminhão é flagrado transportando carro sobre carga em Goiás

Flagrante foi feito na GO-080, entre Damolândia e Petrolina de Goiás; o correto seria utilizar o modelo cegonha e as rodas do automóvel têm que estar presas com uma cinta específica

Reprodução

Flagra do caminhão transportando o carro na GO-080