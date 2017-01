Bandidos explodiram caixas eletrônicos do Banco do Brasil, em Buriti Alegre, na região sul do Estado, durante a madrugada desta sexta-feira (6).

Segundo a Polícia Militar (PM), três homens armados entraram na agência e conseguiram explodir dois caixas. Em seguida, fugiram.

De acordo com a polícia, houve acompanhamento, mas ninguém foi preso. Ainda não há informações sobre valores levados pelos bandidos.