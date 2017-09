Bandidos explodiram um caixa eletrônico dentro de uma agência bancária do Bradesco, em Damianópolis, por volta das 3h da manhã desta terça-feira (5).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos invadiram a agência, explodiram um caixa no local, e fugiram em um carro preto. A polícia de Alvorada do Norte conseguiu fazer o acompanhamento do veículo, mas os bandidos escaparam.

A PM não soube informar a quantia levada pelos suspeitos.