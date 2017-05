Cais registram redução de plantões

As unidades de atendimento de urgência 24 horas da rede municipal de Goiânia tiveram queda na quantidade de plantões oferecidos no mês de abril. A principal unidade atingida foi o Cais de Campinas. Enquanto na primeira semana de abril eram previstos 124 plantões de 12 horas no local, na última semana foram 80. A área mais prejudicada foi a pediatria. Foram 312 horas a men...