Cais Finsocial recebe ação de odontologia para acabar com fila de espera

Para reduzir a fila de espera por atendimento no Cais Finsocial, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove neste sábado (13), uma ação de serviços odontológicos no local.

“Em um primeiro momento, fizemos a acolhida dos pacientes e avaliamos caso a caso”, conta a coordenadora técnica do Cais Finsocial, Suellen Santos. Ao todo, cerca de 33 pacientes devem ser atendidos na unidade.

De acordo com a coordenadora, os pacientes que passaram pela triagem vão poder contar com procedimentos de extração dental e ainda devem receber informações sobre os cuidados com a saúde bucal.

As ações de saúde bucal têm como intuito permitir aos usuários o acesso às orientações e ações de prevenção odontológicas, onde são abordados temas relacionados a hábitos saudáveis de vida, como alimentação, higienização bucal, orientações antitabaco, álcool e outras drogas. A prevenção é realizada por profissionais de odontologia como parte do atendimento odontológico.

Serviço

Local: Cais Finsocial

Endereço: Rua vf-64 qd. 49 - Setor Finsocial