Cadela segue velório de jovem morto em tiroteio enquanto ia ao trabalho

Um rapaz de 17 anos foi morto durante um tiroteio na última sexta-feira (21), no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Durante o final de semana, Gustavo Silva foi enterrado no Cemitério de Inhaúma. Familiares, amigos e a cadela Rabita, acompanharam o longo cortejo.

O animal era uma companhia frequente do rapaz assassinado. Vizinhos contaram que tentaram segurar a cadela, mas ela foi andando do Alemão até o cemitério. “Tentei segurar ela, mas não teve jeito”, contou um amigo de Gustavo.

O adolescente morreu enquanto ia para o trabalho por volta das 6h, Gustavo trabalhava desde os 9 anos na padaria da família. No caminho, ficou encurralado no meio de um tiroteio entre a polícia e criminosos.

No dia do crime, parentes disseram que ele estava atrasado e decidiu fazer um caminho diferente.