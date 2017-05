Cadela que protegeu os donos de cascavéis morre em Anápolis 4 dias depois de ser picada

A cadela Mariana, que atacou duas cobras cascavéis, para defender os donos, os irmãos Demerval e Lindon Jhonson de Aquino, morreu na manhã desta sexta-feira (5), em Anápolis, na clínica veterinária em que estava internada há quatro dias.

"A cadela veio a óbito devido a complicações devido a picada da cobra. A mesma resistiu por 96 hs internada na fluido terapia para sua recuperação, mas infelizmente devido ao local ter sido na face, as complicações foram muito graves", disse o médico veterinário Paulo Ramalho, responsável pela clínica onde a cadela foi tratada.

A cadela percebeu quando as cobras iriam atacar os donos, que estavam roçando o mato, e defendeu Demerval e Lindon, mas também foi picada no fucinho, que ficou muito inchado. Os irmãos conseguiram capturar as cobras e levaram Mariana para a clínica veterinária e estava se recuperando, mas hoje não resistiu.