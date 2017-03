Cadela produz leite após adotar filhote de gato abandonado; veja vídeo

Uma história entre uma cadela da raça Lhasa Apso e um gatinho tem feito sucesso em Palmas, capital do Tocantins. Gabi, de seis anos, nunca teve filhotes, mas começou a produzir leite depois que 'adotou' o gato Zezé.

Ao G1 Tocantins, a dona do animal, Melissa Barreira de Vasconcelos, contou que a filha, Manuela Vasconcelos, queria um gatinho. Ao chegar em casa com o animal, para a surpresa da família, a cadelinha começou a tratá-lo como filhote e até produziu leite para alimentá-lo. "Foi uma surpresa porque logo no primeiro dia ela já adotou o gatinho e não desgrudou mais", disse.

Para ela, a atitude é um exemplo. "Em tempos de tanta violência entre os homens os animais nos ensinam o amor ao próximo", comentou à reportagem