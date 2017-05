Cadela pinscher avança em bandido e salva família de assalto; veja vídeo 🎥

Uma cadelinha da raça pinscher, chamada Belinha, foi a heroína de uma família que mora em Campinas, interior de São Paulo. No começo da noite do último sábado (20), o animalzinho expulsou um ladrão de dentro do mercado dos donos. O empresário Raul Takeichi, 29 anos, contou que a pinscher sempre o acompanha durante o trabalho e fica deitada atrás do caixa.

Imagens da câmera de segurança mostram um homem, aparentemente armado, entrando na loja e roubando o dinheiro do caixa. Em seguida, ele apronta a arma para as pessoas que estão no local.

Segundo o Raul Takeichi, a intenção era levar todos para os fundos e subir na casa, que fica no segundo andar.

No vídeo o bandido aparece com a arma em punho, caminhando em direção ao fundo do estabelecimento, quando Belinha, usando um vestido, sai debaixo do balcão e avança no ladrão. O homem assusta e foge levando apenas o dinheiro do caixa.

Assista ao vídeo que está no canal Correio Popular, no YouTube: