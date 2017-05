Cachorro se recusa a sair de perto do dono acidentado

A foto de um cão que permanece junto ao dono enquanto ele recebe atendimento médico tem sido bastante comentada nas redes sociais.

Segundo informações do UOL Notícias, Jesus Hueche, que mora em Bahia Blanca, na Argentina, estava podando uma árvore quando caiu de uma altura de quase dois metros e desmaiou ao bater a cabeça no chão. Os vizinhos viram o acidente e acionaram a ambulância, mas o curioso é que o cachorro Tony não saiu do lado do dono.

Mesmo após a chegada dos socorristas, o cãozinho não quis largar o dono. Ele tentou subir na ambulância quando Jesus Hueche foi colocado em uma maca para ser transportado ao hospital.

"Ele vai para todos os lugares comigo e fica na minha cama até a minha mulher expulsar ele", disse Hueche, para a rádio argentina La Brujula 24.

Ele afirma que Tony é parte da família. "Um dia nós vimos ele na rua e o adotamos, depois lhe demos amor, comida e hoje ele é parte da família. Ele é como um filho para mim".