Cachorro ‘herói’ morre eletrocutado ao salvar adolescente atingido por raio em Luziânia

Raios que caíram em Luziânia, na noite de domingo (26), atingiram Sheila Barbosa, de 39 anos e um adolescente de 14 anos. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a mulher estava lavando roupas no quintal de casa, no Bairro São Caetano, quando sofreu a descarga e foi encaminhada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), mas morreu na unidade.

“Segundo nos disseram no local, a mulher estava lavando roupas debaixo de chuva. Nós já a socorremos sem os sinais vitais, mas seguimos todo o protocolo de reanimação, a encaminhamos para o hospital. Infelizmente ela não resistiu”, disse a diretora geral do Samu em Luziânia, Juliana Paula Colim.

Cerca de 10 km da casa de Sheila, um rapaz também foi atingido, no Setor Industrial. O jovem estava no quintal de casa quando a descarga elétrica derrubou o varal sobre ele. O cachorro da família puxou o arame, para salvar o dono, mas morreu eletrocutado em seguida. O adolescente sofreu queimaduras no braço direito e na perna esquerda, foi levado para UPA, mas, segundo a unidade, não corre riscos.

“O varal caiu em cima do adolescente. O cachorrinho da família correu, pegou o arame e o puxou, liberando o menino. O cão foi herói, livrou o garoto de uma descarga que poderia ter tirado a vida dele. Morreu no lugar do menino”, explicou Colim.