Cachorro 'espera' há uma semana na porta da Santa Casa de Goiânia pelo dono que morreu

Um cachorro identificado como "Negão" está conquistando quem passa pela porta da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. O animal está morando no local há uma semana, desde que seu dono sofreu um infarto em casa. Negão correu atrás da ambulância até o hospital, mas como seu dono não resistiu e faleceu, o cachorro continua na porta da unidade de saúde esperando ele voltar.

Os funcionários e os parentes de pacientes internados na Santa Casa, comovidos com a história, estão ajudando com comida e água para o Negão.

"Ele precisa de um novo lar. Bati um papo com ele e gostei logo de cara. Ele é bem dócil e tranquilo. É uma pena que eu não posso adotá-lo. E você, pode? Conhece alguém que pode ajudar? Vamos encontrar um novo lar para o Negão. Quem puder compartilhar, agradeço", diz a publicação do jornalista Divino Rufino Jr. em seu perfil no facebook.

A mensagem já foi compartilhada por quase 130 pessoas.