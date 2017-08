Cachorrinho é encontrado dentro de motor de carro roubado de médica

Um caso curioso chamou a atenção da polícia capixaba no começo do fim de semana. Uma médica teve o carro roubado na última quarta-feira (2) em Vila Velha e recuperado na sexta-feira (4) no Bairro da Penha, em Vitória.

O carro foi levado para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), onde passou por vistoria. Em seguida, a mulher levou o veículo para trocar a fechadura em um chaveiro.

Enquanto fazia o serviço, o homem ouviu uns latidos e começou a procurar pelo interior do veículo, mas não achou nada. Foi no momento em que abriu o capô que ele encontrou o filhote no motor do veículo recuperado. Depois dessa cena, o chaveiro 'batizou' o animal de 'Chaveirinho'.

Segundo informações do site Folha Vitória, infelizmente, a dona do carro afirmou que não vai poder ficar com o cãozinho e que vai o encaminhar para adoção.