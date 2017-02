Cachorra encontra dentadura no jardim, encaixa na boca e surpreende o dono

A vira-lata Pandora costuma deixar o dono quase louco (e com crises de risos) com tudo o que costuma esconder. Já foram chinelos, brinquedos, comida e até churrasqueira. “O negócio dela é mais enterrar”, diz Lucas Magalhães, dono da cachorra, aos risos.

Mas, na semana passada, Pandora resolveu inovar. A cachorra, que tem pouco mais de 1 ano de idade, farejou e escavou um buraco no quintal da casa onde mora, em Monte Aprazível (SP), onde encontrou uma dentadura.

“Só pode ser dos antigos donos da casa”, explica o proprietário, que comprou o imóvel de um casal de idosos.

“Eu estava em casa e minha mulher começou a gritar. Quando eu olhei, tinha um pedaço de dentadura na boca. Aí, tomei e joguei no lixo. Na quinta-feira, olho e vejo ela com um sorriso estranho. Falei com ela: ‘O que é isso?’ Fui ver e era a outra metade da dentadura. Daqui a pouco, ela desenterra um crânio do quintal de casa”, brincou o dono da casa.