Caçadores são presos em flagrante com animal silvestre de 15 kg em Rio Verde

Dois caçadores, de 32 e 50 anos, foram presos em flagrante na madrugada desta sexta-feira (10), com armas de fogo, munições e um animal silvestre abatido, de cerca de 15 kg, na BR-060, em Rio Verde.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização de rotina, um VW/Saveiro foi abordado e com o nervosismo dos dois ocupantes, os agentes solicitaram que eles descessem do veículo e questionaram sobre o que teria no interior do carro. A dupla confessou que estava com duas armas de fogo e munições e que eram caçadores e transportavam um Caititu, animal silvestre também conhecido como porco-do-mato, abatido, fruto da caça da noite anterior.

Os agentes encontraram uma carabina, um revolver, 55 munições e a carcaça do animal, já sem pele.

Os dois foram presos em flagrantes e encaminhados para a Polícia Civil, em Rio Verde. Ambos foram indiciados por porte ilegal de arma de fogo e caça de animal silvestre.