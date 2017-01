Código de barras em veículos não mostrou a que veio

Quase três anos após a mudança nas placas veiculares em Goiás, um item do novo modelo, com promessa de oferecer mais segurança, não é fiscalizado na maioria das blitze ou barreiras policiais. O código de barras já está presente em mais de 1,3 milhão de veículos no Estado, o equivalente a 35% do total da frota (3,6 milhões), segundo dados do Departamento Estadual de Trâ...