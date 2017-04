'Cãopanheirismo': cães da PM ganham festinha de aniversário com bolo e velinhas

Têm pessoas que consideram cachorros como membros da família. Isso não é novidade. E quando esses animais se tornam colegas de trabalho? O mínimo que se deve fazer na 'empresa' é comemorar o aniversário do 'cãopanheiro'. Isso foi o que aconteceu no 14º Batalhão da PM Polícia Militar de Jaraguá do Sul para comemorar os três anos dos cães Eros, Odin e Taison.

A festinha, que aconteceu na última segunda-feira (17), contou com bolo, velinhas e chapéu de aniversário. Além dos três, participaram da comemoração Aron, que completará 3 anos no dia 17 de maio, e o caçula Zayon, de 9 meses. Para o portal G1, a corporação afirmou que a festa foi feita para "valorizar seus incansáveis companheiros de trabalho".

A PM valoriza a 'cãolaboração' desses animais. Os cinco já ajudaram a prender 27 suspeitos e apreender mais de 40 quilos de drogas através do faro.

Além disso, a cachorrada ajuda também na fiscalização dos portos de Itapoá e São Francisco do Sul, além de auxiliar a Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal.

O Canil Setorial do 14º Batalhão iniciou suas atividades em 2011 e teve sua criação oficializada em 2013, quando contava com dois cães.

"Desde então os policias militares receberam a missão de cuidar, alimentar, treinar e compartilhar momentos únicos com seus companheiros. Nesta jornada os cães foram treinados para busca e captura em áreas rurais e urbanas, busca e faro de armas e drogas e patrulhamento ostensivo", afirma a nota da PM.