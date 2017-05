Cãominhada: conscientização e diversão para humanos e animais de estimação

Além de caminhadas, iluminação de prédios, passeios ciclísticos e ações educativas, a Cãominhada se tornou uma tradição entre os apoiadores do Maio Amarelo, movimento mundial de atenção à vida e pela redução de acidentes de trânsito. Em Goiânia, ela será realizada neste sábado (27/05), às 8h, no Parque Amazônia e contará com uma programação recheada de atividades como a doação de cães e gatos.

A Cãominhada é realizada pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), em parceria com o Observatório da Mobilidade e Saúde Humanas e Detran-GO e o evento visa conscientizar as pessoas sobre a importância de se transportar com segurança os animais de estimação, utilizando caixas, coleiras ou prendendo os pets a cintos especiais, casinhas ou cadeiras adequadas, sempre no banco de trás, a fim de resguardar a segurança do veículo e dos passageiros, em caso de colisão, ou mesmo que impossibilite o desvio da atenção do condutor na direção do veículo.

Serviço:

Cãominhada

Data: 27 de maio – Sábado

Horário: 8h

Local: Praça Senador José Rodrigues de Morais Filho – Av. Dona Teresinha de Morais - Parque Amazônia.