Cão 'funcionário do mês' em posto de combustíveis é ferido com golpe de tesoura por morador de rua

Menos de um mês após receber de um posto de combustíveis em Jaú, no interior de São Paulo, o título de funcionário do mês, o cachorro Nacional foi vítima de maus-tratos e precisou levar quatro pontos na barriga após ser ferido com um golpe de tesoura. O caso aconteceu na manhã do último sábado (22).

Uma câmera do circuito de segurança do local registrou a agressão ao animal. Nas imagens, Nacional atravessa a rua e, ao chegar na calçada do outro lado do posto, é atingido com uma tesourada por um homem conhecido por ser morador de rua na região. O acusado estava com um outro cachorro. Ele foi preso na última segunda-feira (22).

Segundo guardas que trabalham na segurança do posto de combustíveis, o homem passou no dia da agressão por duas vezes na frente do local, provocando Nacional. "Ele fez isso intencionalmente, premeditado", diz Marcelo Furlanetto, dono do estabelecimento, em entrevista ao G1. Furlanetto foi quem adotou o cão, considerado alegre e companheiro de quem passa pelo posto, há oito meses.

À polícia, o morador de rua detido disse que Nacional avançou contra ele e por isso reagiu de tal maneira. Ele responderá em liberdade pelo crime de maus-tratos a animais.

Socorrido por frentistas, o cachorro foi levado ao veterinário e, apesar dos ferimentos, nenhum órgão vital foi atingido pelo golpe de tesoura. Ele está se recuperando e sob os cuidados de uma clínica do município.