Câmeras de segurança registram acidente que matou motociclista no Setor Bueno

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) divulgou um vídeo de câmeras de segurança que registraram um acidente entre um caminhão e um motociclista no cruzamento da Rua T-69 com a C-235, no Setor Bueno, em Goiânia, na última quinta-feira (13).

Nas imagens é possível ver quando o caminhão passa pelo cruzamento e colide com a motocicleta conduzida por Lucas Rabelo de Almeida, de 32 anos, que morreu no local. O condutor do caminhão contou que o semáforo estava aberto para ele e fechado para o motociclista. No entanto, o ângulo das imagens não permite visualizar os semáforos da via.

O motorista também passou pelo teste do bafômetro que deu negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas. As investigações continuam e imagens de outras câmeras já foram solicitadas pela DICT.