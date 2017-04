Câmeras de segurança flagram assaltante engatinhando para entrar em lotérica

As câmeras de segurança de uma agência lotérica flagraram a ação curiosa de um assaltante. Nas imagens é possível observar o momento em que o suspeito força a porta principal do estabelecimento e engatinha no interior do local até chegar aos caixas.

O homem flagrado usa um boné e não tem o trabalho de cobrir o rosto. Na ação, ele arromba a porta de acesso aos caixas e força o vidro do balcão de atendimento. O caso foi registrado no setor Caminho de Areia, em Salvador.

Em entrevista para a TV Bahia, o dono do estabelecimento conta que foram roubados R$ 2 mil, mas a gravação não mostra o momento exato em que o dinheiro é levado. A ação ocorreu na madrugada de quinta-feira (6). Ainda não há informações sobre o paradeiro do criminoso.