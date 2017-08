Câmera registra imagens do acidente que matou jovem piloto de motocross em Goiânia; veja o vídeo 🎥

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o jovem Pablo Gerônimo de Sousa, mais conhecido como "Cornetinha", de 18 anos, é atingido por um carro no cruzamento da Rua 14 com a Avenida Santo Afonso, no Setor São José, em Goiânia, no início da noite desta quinta-feira (17).

Nas imagens é possível ver que o motorista do veículo de passeio não parou no cruzamento e atingiu o motociclista, que seguia pela via preferencial.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Pablo, que não tinha carteira de habilitação, foi encontrado inconsciente e com vários ferimentos pelo corpo. Ele não resistiu e morreu antes de ser socorrido.

Após o acidente, o motorista do veículo de passeio compareceu a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP). O teste do bafômetro confirmou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

Em depoimento, nesta sexta-feira (18), ele afirmou que não viu as placas de Pare, pois no local não há sinalização.