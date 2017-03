Câmara Municipal de Goiânia deverá fazer processo seletivo para contratação de estagiários

O promotor de Justiça Fernando Krebs e o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Andrey Sales de Souza Campos Araújo, assinaram na última quinta-feira (2) termo de ajustamento de conduta (TAC) para regularizar o processo de contratação de estagiários para o Legislativo Municipal.

No documento, a Câmara comprometeu-se a abrir edital de chamamento público para escolha de alguma organização da sociedade civil para gerir o programa de estágio no órgão.

Conforme estipula o ajuste, a partir dele, todos os estagiários ingressarão exclusivamente por meio de processo seletivo, organizado pela entidade licitada. Dentre esses estagiários, o órgão deve respeitar os percentuais mínimos de reserva de vagas para as pessoas com deficiências, seguindo os termos do inciso 5º do artigo 17 da Lei Federal 11.788/2008.

A Câmara também se responsabiliza em lotar os futuros estagiários de forma organizada, fixando funções e lotações para evitar desvios. Para o chamamento público visando gerir o programa de estágio da Câmara Municipal e as adequações, o TAC define o prazo máximo de 12 meses.

Como mecanismo de auditoria por parte do MP, ficou estabelecido que todos os compromissos acordados por meio do TAC serão comprovados por documentos e relatórios enviados à 57ª Promotoria de Goiânia.Clique aqui para ver o documento na íntegra.

Situação atual da Câmara

A Câmara Municipal de Goiânia possui atualmente cerca de 358 estagiários lotados em departamentos administrativos e gabinetes parlamentares. Conforme apurou MP, diversos estagiários estão lotados em gabinetes de vereadores desempenhando funções, que, em tese, não atendem aos fins previstos no artigo 1º da Lei Federal 11.788/2008.