Cármen Lúcia pede “esforço concentrado”

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, pediu ontem “esforço concentrado” do Judiciário para analisar os processos de presos que tramitam nas Varas de Execução Penal dos tribunais de Justiça do País.A questão foi definida após uma reunião de cerca de cinco horas, em Brasília, entre a ministra e os presidentes dos 27 tribunais de Justiça do Paí...